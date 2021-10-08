Kepez’de fileye yeni sultanlar yetişiyor

Her çocuğa spor yapma imkanı sağlamaya çalışan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, kış spor okullarına katılanlardan yetenekli olanları altyapı takımlarına davet ediyor. Voleybol branşını tercih eden 2005 ile 2015 yılı doğumlu 100’e yakın kız öğrenciden yetenekliler, kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki 12 altyapı takımlarına yönlendirilecek. Altyapıdan yetiştirilen sporcular ise, bu sezon 2’inci lige yükselen A Takımı’nda oynayabilecek.

İlk Ders Top Kontrolleri

Turgut Özal Spor Salonu’nda 2 antrenör eşliğinde çalıştırılan öğrencilere, ilk ders olarak top kontrolleri öğretildi. Velilerin de tribünden izleyebildiği kursların ikinci gününde, temel teknikler ile parmak pası öğretildi. Her hafta sonunda yapılacak kurslara devam edenlere, manşet, servis, smaç, blok gibi top becerileri gösterilecek. Farklı ilçelerden de katılabilen voleybol öğrencilerinin ilk hedefi, lisanslı sporcu olabilmek.