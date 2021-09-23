Kaş Ova Spor Salonu Projesi ilk etabı tamamlandı

Teleskobik tribün, aydınlatma, iklimlendirme ve çevre düzenleme imalatları için ihale hazırlığı süren proje ile Kaş modern bir spor salonuna kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Ova Mahallesi’ne kazandırdığı Kapalı Spor Salonu Projesi’nin ilk etabını tamamlandı. Uluslararası standartlardaki tesis, Kaş’ın en önemli spor merkezi olacak. İnşaatı bitirilen projede, 600 kişilik teleskobik tribün, ses, aydınlatma, jeneratör trafo, yangın, iklimlendirme ve çevre düzenleme imalatları için ihale hazırlıklarına başlandı. İkinci etap imalatların da tamamlanmasıyla salonda basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları yapılabilecek.

2 BİN 565 M2 KAPALI İNŞAAT ALANI

2 bin 565 metrekare kapalı inşaat alanına sahip Ova Spor Salonu Projesi’nin yaklaşık 20 bin metrekare rezerv alanı bulunuyor. Proje, ileriye dönük olarak zamanla farklı spor tesislerinin ve farklı birimlerin de yer alabilmesine olanak sağlayacak şekilde planlandı.

MODERN BİR TESİS OLACAK

Kaş Ova Spor Salonu Projesi'nde, bölge gençlerinin daha iyi fiziki şartlarda spor yapabilmeleri için her şey düşünüldü. Spor müsabakalarının yapılacağı 1350 metrekare kapalı spor salonu ile birçok spor dalına ev sahipliği yapacak olan projenin zemin katında değişik ebatlarda 4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6 adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvaletler ve personelin kullanabileceği bir adet mutfak yer alıyor. Ayrıca açık alanda 60 araçlık otopark bulunuyor.