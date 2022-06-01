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Karadağ’dan Toklu’ya Alanyaspor Cevabı!

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya’nın üvey evlat muamelesi gördüğü ile ilgili sözlerine cevap veren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Alanyaspor’a spor hizmetleri verilmesi büyükşehirin hizmet açısından görevlerinden birisi olabilir. Ancak bu işi yapabilmek için öncelikle merkezi hükümetten büyükşehrimize bu konuda parasal destek verilmesi gerekiyor” dedi.

SPOR 01.06.2022, 12:40 Zeynep Oktay
Karadağ’dan Toklu’ya Alanyaspor Cevabı!

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanyaspor’u görmezden gelerek bölgemize üvey evlat muamelesi gösteriyor” sözlerine cevap verdi.

Önceki gün açıklama yapan AK Parti’li Mustafa Toklu, Alanya’da 2019’da temeli atılan Alanyaspor tesislerinin tamamlanmadığını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’e yüklenmişti. Toklu tesisin tamamlanmamasının taraftarı ve vatandaşları rahatsız ettiğini ifade etmişti.

“HÜKÜMET BÜYÜKŞEHİRE PARASAL DESTEK VERMELİ”

Toklu’nun açıklamalarına cevap veren Karadağ, Alanyaspor’un Alanya’nın yüz akı olduğunu söyledi. Ligi beşinci olarak tamamlayan Alanyaspor’u tebrik eden Karadağ, “Elbette spor tesisinin yapılması, buradaki gençlere, Alanyaspor’a spor hizmetleri verilmesi büyükşehirin hizmet açısından görevlerinden birisi olabilir. Ancak bu işi yapabilmek için öncelikle merkezi hükümetten büyükşehrimize bu konuda parasal destek verilmesi gerekiyor” dedi.

“YENİKÖY BARAJI VE DİM ÇAYI SULAMA HATTI NE OLDU?”

Üvey evlat benzetmesi hakkında Toklu’ya cevap veren Karadağ, “Yeniköy Barajı ne oldu? Ne zaman bitecek? Ne zaman çiftçimize hizmet verecek? Dim Barajı sulama suyu konusunda 50 metrelik bir kamulaştırma var. Bu kamulaştırmayı yapamıyorlar. Yaylalarda DSİ’nin yapması gereken gölet ve tarımsal sulama projeleri var. Neden hiçbir adım atılmıyor? Sürekli yılan hikayesine dönen bir çevre yolu var. Hala bitmedi. Kaplumbağa hızıyla devam eden bir çalışma var. Her zaman Alanya halkına uyutulmaya çalışılan hızlı tren sorunu var. Ne oldu bu hızlı tren? Bucak Çökele Yaylası’nda bu çağda elektrik yok. İnsanlarımız orada yaşamını elektriksiz devam ettirmeye çalışıyor. Bunu kaç defa dile getirmemize rağmen ödenek yok diye sürekli geriye atılıyor. Alanya’da üvey evlat muamelesi gören merkezi hükümetin ilçedeki yapılanması. Devlet hastanesinde hastalarımız randevu alamıyor, tedavi göremiyor” diye konuştu.

“DEVLETTE ASLOLAN DEVAMLILIKTIR”

Toklu’nun Böcek’e yönelik AK Parti’nin başlattığı projeleri tamamladığı veya revize ederek kendi yapmış gibi gösterdiğine yönelik eleştirilere de cevap veren Karadağ, “Şu anda biz iktidarın alternatifi tek siyasi partisiyiz. Millet İttifakı olarak halkın önüne sandık geldiği an iktidar olacağımız kesin. Devlette aslolan devamlılıktır. Bundan önceki dönem içerisinde hangi proje yapıldıysa iktidara geldiğimizde elbette devamlılığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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