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Kadın Futbolculara Moral Ziyareti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) sponsorluğunda Alanya’da kamp yapan Yüksekova Kadın Futbol Takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı ziyaret ederek, kadın futbolcularla sohbet ettiler. 

SPOR 17.01.2022, 22:12 Meliha Yılmaz
Kadın Futbolculara Moral Ziyareti

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Alanya Kaymakamlığımız ve Alanya Jandarma Komutanlığımız işbirliğinde ve Odamız sponsorluğunda 10 günlük kamp için Alanya’mıza gelen Yüksekova Kadın Futbol Takımını antrenman yaparken ziyaret ettik.  Kaymakamımız Sn Dr Fatih Ürkmezer ve Jandarma Komutanımız Engin Burak Mindivanlı ile sporcu ve teknik heyete moral verip başarılar diledik.  Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınların siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer edinmesi için verdiğimiz mücadele içinde kadın sporcuları da desteklemeyi kendimize misyon olarak edindik.  Odamız tarihinde ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ardından ilk kadın Başkan Yardımcısının yanı sıra Kadın Girişimciler Kurulumuz ile de başarılı çalışmalar imza attık. Bugün de spor alanında kadınlarımızın yanında ve destekçisiyiz. 
Bu düşüncelerden hareketle misafir Kadın Futbol takımımızın Güzel Alanya’mızda yaptığı kampın kendileri için hayırlı olmasını temenni eder; bu güzel organizasyondaki emekleri için Sn Kaymakamımız Dr Fatih Ürkmezer ve Jandarma Komutanımız Engin Burak Mindivanlı’ya teşekkür ederim” diye konuştu. 

Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer ise Yüksekova Kadın Futbol Takımının ALTSO sponsorluğunda Alanya’da kamp yaptığına dikkat çekerek, Başkan Şahin’e kadın futboluna desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaymakam Ürkmezer ayrıca, Yüksekova Kadın Futbol Takımının oyuncularına önümüzdeki futbol sezonunda başarılar diledi. 

Alanya Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı da kadın futbolcuların ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in destekleriyle Alanya’ya geldiğini belirterek, Alanya’nın takım sporlarının kamp yapması konusunda harika bir iklime sahip olduğuna dikkat çekti. 

Yüksekova Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kantaş ile takım kaptanları da Alanya’da kamp yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Alanya’yı çok sevdik. Güzel bir kamp ortamı bulduk. Bize sponsor olan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e, bizi güzel ağırlayan Alanya’da ev sahipliği yapan Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer ile Alanya Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı’ya çok teşekkür ederiz” dediler.

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