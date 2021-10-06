İlk dersimiz jimnastik

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün düzenlediği spor okullarında çocuklarının ilk kez sporla tanıştırmak isteyen veliler, her spor branşının altyapısı olan jimnastiği tercih etti. Kepez Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Çok Amaçlı Spor Salonu’nda açılan yeni dönem 5-8 yaş arası kurslara, ilk haftada 75 kişi başvurdu. Küçük yaşlarda başlanan spor dallarının başında yer alan jimnastik, dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerin temelini oluşturuyor.

Hep bir adım önde olacaklar

Bu sporu yapan çocuklar, fiziki gelişimlerinin yanı sıra estetik bir görünüme de sahip oluyorlar. Çocukların boy, kilo ve vücut kas yapısı akranlarına göre daha orantılı olarak gelişimlerini sürdürüyor. Antrenör Asena Nizam ile birlikte derslere giren kıdemli cimnastik antrenörü İsmail Taflı, “Temel jimnastik eğitimi almış olan çocuklarımız, ileride farklı bir spor branşına geçse dahi, kendiyle aynı anda başlayan sporcular arasında hep bir adım önde olacaklardır” dedi.