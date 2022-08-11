banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Hakemler Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

SPOR 11.08.2022, 14:38 11.08.2022, 15:33 Mihriye Özkan
Hakemler Açıklandı

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada düdük Yasin Kol ‘da olacak. Oba Stadında pazar akşamı oynanacak karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcılığını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele Muhammet Ali Metoğlu ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Maçın VAR ve AVAR hakemleri karşılaşma oynanacağı gün açıklanacak.

Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol, bugüne kadar Alanyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Alanyaspor bu iki maçı da kazandı. Yasin Kol Beşiktaş'ın ise 4 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Beşiktaş, 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA    HAKEMLER   

12 Ağustos Cuma

Trabzonspor    21:00     Hatayspor    Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi

Kayserispor    19:15     İstanbulspor    Suat Arlanboğa

Galatasaray     21:45     Giresunspor    Kadir Sağlam

Adana Demir    21:45     Sivasspor    Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar

Ümraniyespor     19:15     Antalyaspor    Çağdaş altay

Gaziantep FK     19:15     Ankaragücü    Mustafa Kürşad Filiz

Alanyaspor     21:45     Beşiktaş    Yasin Kol

15 ağustos Pazartesi

Konyaspor     19:15     Başakşehir    Sarper Barış Saka

Kasımpaşa     21:45     Fenerbahçe    Mete Kalkavan

F.Karagürmrük    00:00     BAY

Yorumlar (0)
banner45
banner52
31
parçalı az bulutlu
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Hatayspor 0 0
14. Giresunspor 1 0
15. Antalyaspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0