Hakemler Açıklandı

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada düdük Yasin Kol ‘da olacak. Oba Stadında pazar akşamı oynanacak karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcılığını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele Muhammet Ali Metoğlu ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Maçın VAR ve AVAR hakemleri karşılaşma oynanacağı gün açıklanacak.

Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol, bugüne kadar Alanyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Alanyaspor bu iki maçı da kazandı. Yasin Kol Beşiktaş'ın ise 4 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Beşiktaş, 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA HAKEMLER

12 Ağustos Cuma

Trabzonspor 21:00 Hatayspor Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi

Kayserispor 19:15 İstanbulspor Suat Arlanboğa

Galatasaray 21:45 Giresunspor Kadir Sağlam

Adana Demir 21:45 Sivasspor Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar

Ümraniyespor 19:15 Antalyaspor Çağdaş altay

Gaziantep FK 19:15 Ankaragücü Mustafa Kürşad Filiz

Alanyaspor 21:45 Beşiktaş Yasin Kol

15 ağustos Pazartesi

Konyaspor 19:15 Başakşehir Sarper Barış Saka

Kasımpaşa 21:45 Fenerbahçe Mete Kalkavan

F.Karagürmrük 00:00 BAY