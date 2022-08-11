Hakemler Açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Alanyaspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada düdük Yasin Kol ‘da olacak. Oba Stadında pazar akşamı oynanacak karşılaşmada Yasin Kol’un yardımcılığını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele Muhammet Ali Metoğlu ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Maçın VAR ve AVAR hakemleri karşılaşma oynanacağı gün açıklanacak.
Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol, bugüne kadar Alanyaspor'un 2 maçında düdük çaldı. Alanyaspor bu iki maçı da kazandı. Yasin Kol Beşiktaş'ın ise 4 maçında görev yaptı. Bu maçlarda Beşiktaş, 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
SPOR TOTO SÜPER LİG 2. HAFTA HAKEMLER
12 Ağustos Cuma
Trabzonspor 21:00 Hatayspor Abdulkadir Bitigen
13 Ağustos Cumartesi
Kayserispor 19:15 İstanbulspor Suat Arlanboğa
Galatasaray 21:45 Giresunspor Kadir Sağlam
Adana Demir 21:45 Sivasspor Mert Güzenge
14 Ağustos Pazar
Ümraniyespor 19:15 Antalyaspor Çağdaş altay
Gaziantep FK 19:15 Ankaragücü Mustafa Kürşad Filiz
Alanyaspor 21:45 Beşiktaş Yasin Kol
15 ağustos Pazartesi
Konyaspor 19:15 Başakşehir Sarper Barış Saka
Kasımpaşa 21:45 Fenerbahçe Mete Kalkavan
F.Karagürmrük 00:00 BAY
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0