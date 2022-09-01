Hakem Belli Oldu

3 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçında Ali Şansalan görev yapacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

ŞANSALAN'LA DEPLASMANDA PUAN YOK

Bu sezon Süper Lig'de 2 maç yöneten Ali Şansalan, temsilcimiz Alanyaspor'un bugüne kadar 9 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Alanyaspor, Şansalan'ın yönettiği 5 deplasman maçında hiç puan alamadı ve rakip filelere sadece 1 gol bırakabildi.