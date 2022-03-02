Grand Prix Gazipaşa’da Gerçekleştirilecek

Gazipaşa’da gerçekleştirilecek olan Grand Prix Gazipaşa Yol Bisiklet Yarışları, kadınlar ve erkekler kategorilerinde olmak üzere toplamda 286 sporcunun katılımıyla 5 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Dünya Bisiklet Birliği(UCI), Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, UEC Avrupa Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gazipaşa Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı takviminde bulunan Uluslararası Grand Prix Gazipaşa Yol Bisiklet Yarışları, 5 Mart Cumartesi günü ilçemizde yapılacak. 1.2 kategorisinde düzenlenecek olan yol bisikletinde kadınlarda toplam 12 ülkeden 18 takım ve 110 sporcu, erkeklerde ise 20 ülkeden 32 takım ve 176 sporcu yarışacak.

Kadın sporcuların yarışı saat 10.00’da Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı önünden başlayıp 12.30’da Kahyalar Mahallesi’nde sona erecek. Erkeklerin yarışı saat 15.00’de yine Cumhuriyet Meydanından başlayıp 18.00’de Kahyalar Mahallesi’nde sona erecek.

Grand Prix Gazipaşa Yol Bisiklet Yarışlarında, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanından start alacak olan Kadın sporcular, Deniz Kızı Kavşağı’ndan U dönüşü yaparak Kırahmetler Mahallesi güzergâhından dönüş gerçekleştirip yeni ve eski Alanya-Gazipaşa yolundan iki tur atmak kaydıyla zorlu parkuru Kahyalar Mahallesi’nde sonlandıracak.

Erkek yarışmacılar ise yine saat 15.00’de Gazipaşa Cumhuriyet Meydanında yarışa başlayıp, aynı güzergâhı kullanmak şartıyla eski ve yeni Alanya yolunda 3 tur atacak. Yarışlar saat 18.00’de Kahyalar Mahallesi’nde tamamlanacak.