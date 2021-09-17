Genç sporcu Alanya'yı gururlandırdı

MASK Spor Kulübü Kurucu ve Antrenörü Murat Akar yaptığı açıklamada ’Geçen sene de 2 oyuncumuzu büyük takımlara transfer ettirdikten sonra da bu yılda 2005 doğumlu sporcumuz Ahmet Alaettinoğlu’nu İzmir Arkas Spor’a transfer olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Aka; Ahmet Alanya doğumlu olup, voleybola 4.sınıfta başladıktan sonra , her yıl kendini geliştirerek Alanya, Antalya ve Türkiye şampiyonlarında bir çok başarıda büyük pay sahibi olarak büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bir çok takımdan gelen transfer teklifleri değerlendirip,spor kariyerine İzmir Arkas spor alt yapı ve lig takımlarında devam etmeyi seçmiştir. Sporcumuza yeni kulübünde daha büyük hedeflere ulaşmasını diliyoruz‘ dedi.