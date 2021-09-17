Genç sporcu Alanya'yı gururlandırdı
MASK Spor Kulübü 2019 yılında ‘’Bu Şehrin Çocuklarına İnanın’’ sloganıyla yola çıkarak erkek-kız çocukları için voleybol ve basketbol branşında faaliyete başlayan , Alanya da yaşayan kız-erkek çocuklarımızın, hayatlarına dokunarak onları geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştirmeyi hedef edinen ve çalışmalarını bu yönde devam ettiren MASK Spor Kulübü 2 yılda büyük takımlara 3. transferini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor.
SPOR 17.09.2021, 14:41 17.09.2021, 15:02 Meliha Yılmaz
MASK Spor Kulübü Kurucu ve Antrenörü Murat Akar yaptığı açıklamada ’Geçen sene de 2 oyuncumuzu büyük takımlara transfer ettirdikten sonra da bu yılda 2005 doğumlu sporcumuz Ahmet Alaettinoğlu’nu İzmir Arkas Spor’a transfer olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Aka; Ahmet Alanya doğumlu olup, voleybola 4.sınıfta başladıktan sonra , her yıl kendini geliştirerek Alanya, Antalya ve Türkiye şampiyonlarında bir çok başarıda büyük pay sahibi olarak büyük takımların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bir çok takımdan gelen transfer teklifleri değerlendirip,spor kariyerine İzmir Arkas spor alt yapı ve lig takımlarında devam etmeyi seçmiştir. Sporcumuza yeni kulübünde daha büyük hedeflere ulaşmasını diliyoruz‘ dedi.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|13
|2. Atletico Madrid
|5
|11
|3. Valencia
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|9
|6. Sevilla
|4
|8
|7. Osasuna
|5
|8
|8. Mallorca
|5
|8
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|3
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0