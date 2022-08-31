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Genç Golcü Alanyaspor Yolunda

Corendon Alanyaspor, Solomon Adaları Milli Takımı forması altında dikkatleri çeken 18 yaşındaki Raphael Leai'ye talip oldu.

SPOR 31.08.2022, 13:30 Mihriye Özkan
Genç Golcü Alanyaspor Yolunda

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini İstanbulspor'dan alan Corendon Alanyaspor , Solomon Adaları Milli Takımı’nın potansiyel genç yeteneği Raphael Leai’yi transfer işlemlerini sonlandırmak için Türkiye’ye davet etti. Raphael Leai’nin Solomon Adaları Milli Takımlar forması altında 12 maçta 12 golü bulunuyor. Leai, Henderson Eels takımında forma giyiyor.

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