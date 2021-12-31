Francesco Farioli Alanyaspor'da!

Akdeniz ekibi, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." Dedi.

Francesco Farioli ise "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyaloğumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Farioli'nin ekibinde yer alan isimler şöyle:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)