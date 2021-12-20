Fenercioğlu’na Sponsor Teşekkürü

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ‘Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağımız maçın deplasman sponsoru olan Fenercioğlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aycan Fenercioğlu’na teşekkür ederiz. ‘ şeklinde konuştu.