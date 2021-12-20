Fenercioğlu’na Sponsor Teşekkürü
Fenercioğlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aycan Fenercioğlu, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Alanyaspor’un oynayacağı maçın deplasman sponsoru oldu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fenercioğlu’na teşekkür ederek Alanyaspor forması hediye etti.
SPOR 20.12.2021, 20:50 Meliha Yılmaz
Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ‘Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağımız maçın deplasman sponsoru olan Fenercioğlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aycan Fenercioğlu’na teşekkür ederiz. ‘ şeklinde konuştu.
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