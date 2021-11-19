Erken’den Davet

Lig'e çok iyi bir başlanğıç yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig'inde yenilgisiz lider durumunda olan Belediyespor bu hafta da rakibini yenerek namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

Maç, 20 Kasım Cumartesi (yarın) Saat 14.00'de Atatürk Spor Salonu'nda 2.'ci sırada bulunan Hekimoğlu Global Connect Travel Bvi ile oynanacak. Mücadele Alanya Belediyespor "Resmi Youtube Kanalı"ndan canlı yayınlanacak.

ERKEN'DEN MAÇA DAVET

Kendi seyircileri önünde maç kaybetmeme hedefi ile sahaya çıkacaklarını söyleyen Rest Property Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Yarınki önemli maçta da taraftarımızı tribünlere destek için bekliyoruz. Bizim coşkumuza, bizim oyunumuza ortak olmalarını, paylaşmalarını istiyoruz. Yarınki maç liderliği korumamız anlamında önemli bir maç." dedi.