Eczacı Güzin 2 Kupayla Döndü

Antalya Kepez’de gerçekleşen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışında Genç Kız A takımından Zeynep Oktay üçüncü olarak tamamladı. B takımından ise birinci Gizem Taşdemir, ikinciliği Aslı Ünlü , Sude Kalfa ise üçüncü olarak tamamladı ve okulun beden eğitimi öğretmeni olan Adnan Ulaş madalyaları sporcularına takdim etti.

Dereceye giren EGVEB bisiklet takımı 20-22 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Yarışları Türkiye Şampiyonasına katılarak Antalya’yı temsil edecekler.