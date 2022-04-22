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Eczacı Güzin 2 Kupayla Döndü
Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (EGVEB) bisiklet takımı, Antalya’da düzenlenen yarışta Genç Kız A ve B takımı Antalya Birincisi olarak evlerine döndü.
SPOR 22.04.2022, 16:52 22.04.2022, 17:00 Zeynep Oktay
Antalya Kepez’de gerçekleşen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışında Genç Kız A takımından Zeynep Oktay üçüncü olarak tamamladı. B takımından ise birinci Gizem Taşdemir, ikinciliği Aslı Ünlü , Sude Kalfa ise üçüncü olarak tamamladı ve okulun beden eğitimi öğretmeni olan Adnan Ulaş madalyaları sporcularına takdim etti.
Dereceye giren EGVEB bisiklet takımı 20-22 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenen Okul Sporları Bisiklet Yarışları Türkiye Şampiyonasına katılarak Antalya’yı temsil edecekler.
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|31
|38
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|31
|38
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|32
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|32
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|33
|63
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