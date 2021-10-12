Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışları serisi Oceanman ikinci kez Alanya’da

Oceanman Türkiye; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışın basın lansmanına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur katıldı. Basın lansmanı tanıtım filmi ile başladı.

BAŞKAN YÜCEL; “SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALANYA TERCİH EDİLİYOR”

Alanya’mıza değer katacak bir organizasyona ev sahipliği yapılacağını vurgulayarak konuşmasına başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ülkemizde ilk defa 2019 yılında yapılmıştı ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. 24 ülkeden 700’ü yabancı olmak üzere 1100 sporcumuz katılacak. Bu da Alanya’nın huzurlu ve güvenli yapısıyla, coğrafyasıyla, iklimiyle ve misafirperverliğiyle Alanya’ya tercihin gittikçe büyüdüğünü göstermektedir.” dedi.

Geçen ay Alanya’da gerçekleştirilen Uluslararası Triatlon Yarışları’nda bir dünya rekoru kırıldığını vurgulayan Başkan Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü;“Tokyo Olimpiyatlarında bile Mixed Relay yarışında 29 takım katılmıştı. Alanya’da ilk kez 34 takımın katılmış olmasıyla Alanya ve ülkemizin spor organizasyonlarındaki önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Gururla söylüyorum yıl içinde 15’i uluslararası olmak üzere 60’ın üstünde organizasyon yapıyoruz. Başta Alanya Kaymakamımız olmak üzere emek veren herkese teşekkür eder, yarışacak tüm sporculara başarılar dilerim.” dedi.

ŞENSAN “SPORUN DOSTU ŞEHİR ALANYA”

Yarışın teknik detaylarını anlatan Organizasyon Direktörü Alper Şensan; “Alanya Belediyesi’nin 30 yıldır süre gelen triatlon organizasyonundan gelen alışkanlık, bilgi birikimi, sporun dostu bir şehir olması sporcuların Alanya’yı tercih etmesi için müthiş bir güç. Alanya şehrinin potansiyelini ve sportif etkinliklere Alanya halkının katılımı içinde çok büyük motivasyon. Bu yıl yarışımızı renklendirecek olan Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve İlçe Spor Müdürümüz de yarışacaklar.” dedi.

ÜRKMEZER; “KAZANAN ALANYA’MIZ OLACAK”

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Alanya bütün sporlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip. Alanya’nın coğrafyası ve iklimi çok büyük bir artı. Bütün kurumlarımız iş birliği içerisinde. 2022 Oceanman Türkiye Yarışları 7-8 Mayıs tarihlerinde olacak. Özellikle yaz başlamadan ve sonunda olması turizm sezonunu uzatmış olacak. Ne kadar faaliyet içerisinde olursak yine kazanan Alanya’mız olacak. Memleketimizde turizmi kaliteli bir şekilde 12 aya yaymış olacağız. Katılacak olan sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi