Bugün günlerden Alanyaspor

Süper Lig'de 5. hafta başladı. Ligdeki 6 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da bugün 8 puanlı İstanbul devi Galatasaray'a konuk olacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Galatasaray maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığını atlatan Leroy Fer ve cezası biten Efecan'ın da kadroda olması bekleniyor.

HEDEF GALİBİYET

Geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında ise rakibini deplasmanda 3-2 yenerek kupa dışına itmiş ve büyük ses getirmişti. Sarı kırmızılıları deplasmanda yine mağlup etmek için sahaya çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, üst üste ikinci galibiyetini alarak rahat bir nefes almak ve taraftarların mutlu etmek istiyor.