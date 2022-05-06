"Bizim De Bu İşi Yapmamıza Gerek Yok"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla heyecan dolu rövanş maçının tüm biletleri toplu bir şekilde satın alındı. Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla biletlerin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu. Yayınlanan videoda Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tüm taraftarı stadyuma davet ederek, "Haydi Yiğidolar, şimdi şehrimizin markası Sivasspor'umuza destek zamanı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Sivasspor'umuza destek sizden, biletler bizden. Biletlerinizi bilet satış noktalarından ücretsiz temin edebilirsiniz. Unutmayın siz yoksanız, bir eksiğiz" ifadelerini kullandı.

4 EYLÜL STADYUMU FULL KAPASİTE DESTEK VERECEK

Alanya'da oynanan maçı son dakika golüyle 2-1 kazanarak avantaj yakalayan Sivasspor, kritik maçta taraftarlarının tam kapasite desteğini de alacak. 27 bin 500 kişilik stadyumun maç günü dolması beklenirken, Alanya'da ise kupa maçı ile ilgili kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sivas Belediyesi'nin takıma verdiği bu büyük desteğe teşekkür eden kırmızı beyazlı taraftarlar, 10 Mayıs'ta oynanacak olan kritik rövanş maçı öncesinde adeta seferberlik ilan edip şehri kırmızı beyazlı bayraklarla donattılar.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: "BİZİM DE BU İŞİ YAPMAMIZA GEREK YOK"

Aytemiz Alanyaspor tribünlerinin sevilen ismi Hilmi Eser de dün bir paylaşım yaparak, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na seslendi. Alanyaspor taraftarları olarak sınıfta kaldıklarını söyleyen Eser, Başkan Çavuşoğlu'na "Uyuyan şehrimize heyecan kat" çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ise bir istatistik fotoğrafı ile son oynanan Süper Lig maçlarında takımların seyirci sayılarını paylaştı. Alanyaspor'un seyirci sayısı listesinde son sırada yer aldığı paylaşımda, Yeni Malatyaspor maçının 1.344 taraftara oynadığı paylaşımını yapan Başkan Çavuşoğlu, "Kardeşim tablo bu. Süper Ligi hak eden bir şehir miyiz acaba? Bizim de bu işi yapmamıza gerek yok!" yorumunu yaptı.