Başsavcı İnal’dan Alanyaspor'a Ziyaret

Başsavcı İnal, yönetim kurulu ve takıma yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu ise Başsavcı İnal'a yeni görevinde başarılar dileyerek Alanyaspor'un logosunun bulunduğu kahve seti ve forma hediye etti.