Başsavcı İnal’dan Alanyaspor'a Ziyaret
Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu kulüp binasında ziyaret etti.
SPOR 07.07.2022, 22:25 07.07.2022, 22:29 Zeynep Oktay
Başsavcı İnal, yönetim kurulu ve takıma yeni sezonda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çavuşoğlu ise Başsavcı İnal'a yeni görevinde başarılar dileyerek Alanyaspor'un logosunun bulunduğu kahve seti ve forma hediye etti.
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