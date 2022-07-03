Başpehlivan Cengizhan Şimşek Oldu

Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi final maçında Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Cengizhan Şimşek kazandı ve altın kemerin sahibi oldu.