Başpehlivan Cengizhan Şimşek Oldu
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek, başpehlivan unvanının yeni sahibi oldu.
SPOR 03.07.2022, 20:36 Zeynep Oktay
Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi final maçında Cengizhan Şimşek ile Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Müsabakayı Cengizhan Şimşek kazandı ve altın kemerin sahibi oldu.
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