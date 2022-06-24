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Başkan Çavuşoğlu'ndan Antalya Turu
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önceki gün gittiği Antalya'da bazı temaslarda bulundu
SPOR 24.06.2022, 10:51 Meliha Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince, TRT Antalya Bölge Müdürü Hikmet Kocaman ile Yörükoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bulut, Erdinç Yörükoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Emre Başar Çelebi ve Fabrika Müdürü Burak Aksoy'u ziyaret etti. Rixos Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince, TRT Antalya Bölge Müdürü Hikmet Kocaman ve Yörükoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yönetim kuruluna ve takıma yeni sezon için başarılar diledi. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Yörükoğlu Süt Ürünleri Fabrikası'nı da gezdi ve ziyaretleri esnasında forma hediyeleri takdim etti.
Dddd 3 saat önce
Tıransit otbüs hızlı sürüyor motoru görmezden geliyorlar
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