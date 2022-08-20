Austria Wien ile Fenerbahçe taraftarlarının kavgasına 56 dava!
Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması sonrasında gece yarısı Viyana sokakları karıştı. Fanatik Avusturyalılar, sarı-lacivertli taraftarlara saldırdı. Kendilerini koruyan Fenerbahçe taraftarlarının karşılık vermesinin ardından kavga büyüdü ve iki kişi yaralandı. Bir kişi tutuklandı. 56'sı Fenerbahçe taraftarı olmak üzere 80 kişi hakkında işlem başlatıldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında karşılaşan Austria Wien ile Fenerbahçe’nin sahadaki mücadelesinden sonra taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç sonrası çıkan kavgalarda, iki kişinin ağır yaralanırken bir kişi tutuklandı. Ayrıca 56 Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem başlatıldı.
Fenerbahçe kafilesini karşılamaya gelen Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un yanındaki bazı taraftarlar karşılama sırasında taşkınlıklar yapınca çok sayıda polis bölgeye sevk edilmişti. Bu olay sonrasında maçtan bir gün önce gerginlik tırmandı.
MEYDAN SAVAŞI
Maç sırasında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a atılan davul tokmağı ve yabancı cisimler sonrası iki tribün arasında gerilim arttı. Maçtan sonra şehir merkezinde iki takım taraftarları karşı karşıya geldi
Reumannplatz'ta galibiyeti kutlayan sarı-lacivertli taraftarlara saat 00.45 sularında sopalar, kırık sandalyelerle saldıran 30 kadar Austria Wien taraftarına Fenerbahçe taraftarı aynı şekilde karşılık verdi. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Polise yumruk atan Alman vatandaşı bir taraftar tutuklandı. 56 Türk taraftar ile 24 Avusturyalı taraftar aleyhinde yaralama, saldırı ve kargaşa çıkarmaktan işlem yapıldı.
GEREKLİ UYARILARIN YAPILMADIĞI İDDİASI
Viyana'daki taşkınlıkların, büyükelçiliğin Türk taraftarlarını “Fanatik taraftarların olduğu yerlere gitmemeleri “için gerekli şekilde uyarmaması ile Avusturya Polisi'nin önleyici tedbirler almamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Stadın içinde de çok sayıda taraftarın kavga ettiği belirtiliyor.
2017 yılında da Türk mahallesinde olaylar çıkmış ve bu durum Avusturya'da yaşayan Türkler'i hayli sıkıntıya sokmuştu.
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|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
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|3
|6
|4. Fenerbahçe
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|4
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|4
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|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
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|2
|4
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|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
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|1
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|1
|0
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|1
|0
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|2
|0
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|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Fulham
|3
|5
|5. Brentford
|3
|4
|6. Newcastle
|2
|4
|7. Leeds United
|2
|4
|8. Chelsea
|2
|4
|9. Brighton
|2
|4
|10. Leicester City
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|2
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|17. Everton
|3
|1
|18. Southampton
|3
|1
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0