Austria Wien ile Fenerbahçe taraftarlarının kavgasına 56 dava!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında karşılaşan Austria Wien ile Fenerbahçe’nin sahadaki mücadelesinden sonra taraftarlar arasında kavga çıktı. Maç sonrası çıkan kavgalarda, iki kişinin ağır yaralanırken bir kişi tutuklandı. Ayrıca 56 Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem başlatıldı.

Fenerbahçe kafilesini karşılamaya gelen Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun’un yanındaki bazı taraftarlar karşılama sırasında taşkınlıklar yapınca çok sayıda polis bölgeye sevk edilmişti. Bu olay sonrasında maçtan bir gün önce gerginlik tırmandı.

MEYDAN SAVAŞI

Maç sırasında Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a atılan davul tokmağı ve yabancı cisimler sonrası iki tribün arasında gerilim arttı. Maçtan sonra şehir merkezinde iki takım taraftarları karşı karşıya geldi

Reumannplatz'ta galibiyeti kutlayan sarı-lacivertli taraftarlara saat 00.45 sularında sopalar, kırık sandalyelerle saldıran 30 kadar Austria Wien taraftarına Fenerbahçe taraftarı aynı şekilde karşılık verdi. Bir anda ortalık savaş alanına döndü. Polise yumruk atan Alman vatandaşı bir taraftar tutuklandı. 56 Türk taraftar ile 24 Avusturyalı taraftar aleyhinde yaralama, saldırı ve kargaşa çıkarmaktan işlem yapıldı.

GEREKLİ UYARILARIN YAPILMADIĞI İDDİASI

Viyana'daki taşkınlıkların, büyükelçiliğin Türk taraftarlarını “Fanatik taraftarların olduğu yerlere gitmemeleri “için gerekli şekilde uyarmaması ile Avusturya Polisi'nin önleyici tedbirler almamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Stadın içinde de çok sayıda taraftarın kavga ettiği belirtiliyor.

2017 yılında da Türk mahallesinde olaylar çıkmış ve bu durum Avusturya'da yaşayan Türkler'i hayli sıkıntıya sokmuştu.