Astoria Homes, Alanyaspor'a Reklam Sponsoru Oldu
Alanyaspor, Astoria Homes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İş insanı Mercan ayrıca 10 adet VIP kombinesi satın alarak Alanyaspor'a destek oldu.
Alanyaspor, Astoria Homes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan ile 1 yıllık reklam sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. İş insanı Mercan ayrıca 10 adet VIP kombinesi satın alarak Alanyaspor’a destek oldu.
Alanyaspor’da yapılan imza törenine Başkan Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Işık, Astoria Homes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan ve Alva Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Işık katıldı.
Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kulübümüzün Süper Lig'de tutunması için bu desteklere ihtiyacı var. Sponsorluk desteği veren Astoria Homes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan kardeşime teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Astoria Homes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mercan ise, "Her zaman Alanyaspor'umuzun yanındayız. Herkesin destek olmasını istiyoruz. Alanyaspor'umuz inşallah bu desteklerle her zaman Süper Lig'de kalır" diye konuştu.
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|1. Adanaspor
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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