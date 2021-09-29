Antalya’nın eski kulüpleri Kepez’de yaşatılıyor
Yetenekli futbol öğrencilerinin sayısı artan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, küçük yaştaki öğrencilerini Antalya’nın unutulmuş kulüp isimleri çatısında topladı.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Antalya’da kurulmuş futbol kulüplerinin isimleri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü altında kurularak nostalji yaşatılıyor. Döneminde Antalya’nın en büyük üretim yeri olan Dokuma Fabrikası’nın finanse ettiği Dokuma Spor, Poplin Spor ve Kepez Gençlik Spor, Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U14, U13, U12, U11, U10 ve U9 takımlarını çalıştırıyor.
İsimleri yetenekli çocuklar yaşatıyor
İşsizlik sorununu çözmek için 1956’da temelleri atılmış Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma Fabrikası yönetiminin kurduğu futbol kulüpleri, Antalyalıların maçlarını sabırsızlıkla beklediği en sevilen organizasyonlardandı. Üretimi 2003 yılında sona eren ve 1 yıl sonrasında Kepez Belediyesi’ne devredilen fabrikanın yıllar önce kurduğu kulüpler, Kepez’deki okul taramalarından tespit edilen yetenekli çocuklarca yaşatılıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0