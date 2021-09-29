Antalya’nın eski kulüpleri Kepez’de yaşatılıyor

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Antalya’da kurulmuş futbol kulüplerinin isimleri, Kepez Belediyesi Spor Kulübü altında kurularak nostalji yaşatılıyor. Döneminde Antalya’nın en büyük üretim yeri olan Dokuma Fabrikası’nın finanse ettiği Dokuma Spor, Poplin Spor ve Kepez Gençlik Spor, Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U14, U13, U12, U11, U10 ve U9 takımlarını çalıştırıyor.

İsimleri yetenekli çocuklar yaşatıyor

İşsizlik sorununu çözmek için 1956’da temelleri atılmış Antalya İplikli ve Pamuklu Dokuma Fabrikası yönetiminin kurduğu futbol kulüpleri, Antalyalıların maçlarını sabırsızlıkla beklediği en sevilen organizasyonlardandı. Üretimi 2003 yılında sona eren ve 1 yıl sonrasında Kepez Belediyesi’ne devredilen fabrikanın yıllar önce kurduğu kulüpler, Kepez’deki okul taramalarından tespit edilen yetenekli çocuklarca yaşatılıyor.