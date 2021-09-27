Antalya’da şampiyon Kestel Spor Kulübü oldu

Levent Uğur başkanlığındaki Alanya Kestelspor, halk oyunlarında da başarılar kazanmaya devam ediyor. Alanya Kestelspor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Antalya’da düzenlenen il yarışmasında da birinciliği kimseye kaptırmadılar. Halk oyunları eğitmeni Yılmaz Özdemir’le yarışmaya hazırlanan gençler, Kulüpler düzenlemesiz dal yıldızlar kategorisinde yarışan dört ekip arasında en yüksek puanı alarak birinci oldular.

Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, Yılmaz Özdemir ve yarışmacı gençleri tebrik etti.