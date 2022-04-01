‘Anne Beni Maça Götür’ Projesi Protokolü İmzalandı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’ndeki projenin imza ve tanıtım toplantısına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Proje kapsamında öğrencileri, anneleri ve öğretmenleri, vizeli olan Passolig kartlarıyla Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon kalan maçlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.

“ALANYA'DA YAŞAYAN HER İNSANIN ORTAK DEĞERİ AYTEMİZ ALANYASPOR”

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, proje kapsamında öğrenciler, anneleri ve öğretmenlerinin Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon kalan maçlarını ücretsiz olarak izleme fırsatı bulacağını söyledi. Bu projeden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, “Bu projeyle çocuklarımızın spor ruhunu yaşamalarını ve kentimizin bir değeri olan Aytemiz Alanyaspor'u takip etmelerini, çocukların da Aytemiz Alanyaspor'u destekleyerek büyümeleri gerektiğine inanıyoruz. Projenin çocuklara, ailelere ve Aytemiz Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Alanya'da yaşayan her görüşten insanın ortak değeri Aytemiz Alanyaspor'dur. Çocuklarımızın sadece akademik anlamda değil, sanatsal, kültürel ve sportif anlamda da donanımlı olmalarını istiyoruz. Projenin kentimize hayırlı olmasını ve başka yerlere de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

“TARAFTARI EN AZ OLAN TAKIMLAR ARASINDA YER ALIYORUZ”

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, takımımın kupada yarı final oynayacağını ifade ederek, “Ligde de önemli bir yerdeyiz ancak tribünlere baktığınız zaman taraftarı en az olan takımlar arasında yer alıyoruz. Bu hepimizin ayıbıdır. Bu sorunu bir şekilde çözmemiz lazım. Şehir olarak Aytemiz Alanyaspor'umuzun konumunun farkında olamadığımızı düşünüyorum. Projeye katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“PAZAR GÜNÜ TRİBÜNLERİ DOLDURACAĞIZ”

Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da, “2018 yılında 'Alanyaspor'um Okulumda Projesi’ni başlatmıştık ancak pandemi nedeniyle bu projeyi askıya almak zorunda kalmıştık. Bu yeni projeyle birlikte çocuklarımızı anneleri ve öğretmenleriyle birlikte tekrar tribünlere götürmek istedik. Kulübümüz de güzel bir projeye bizleri dahil etti. İnşallah pazar günü tribünleri dolduracağız. Destek verenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.