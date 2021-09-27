Alanya’ya tam 9 madalya kazanarak döndüler
Alanyaspor Eskrim takımı sporcuları, 25-26 Eylül tarihlerinde Osmaniye’de düzenlenen U10 - U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası’ndan 9 madalyayla döndü.
SPOR 27.09.2021, 19:48 YEDİ GÜN HABER-2-
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Osmaniye’de düzenlediği U10 - U12 ve U14 Epe Açık Turnuvası’na Aytemiz Alanyaspor eskirim takımından 22 sporcu katıldı. Turnuvada yarışan sporculardan Doruk Erol Çevik, Beren Memişoğlu altın madalya Derinsu Edis, Arian Kamblı gümüş madalya Kutay Kubat, Demir Berberoğlu , Lev shıklenko ve Daria Danilina ise bronz madalya kazandı.
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|4. Trabzonspor
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|5. Hatayspor
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|6
|12
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|7
|11
|9. Karagümrük
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|11
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|7
|11
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|P
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|19
|2. Ankaragücü
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|15
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|8
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|7
|8
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|7
|12. İstanbulspor
|6
|7
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|5
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
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|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
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|6
|11
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|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Espanyol
|7
|6
|14. Cádiz
|7
|6
|15. Elche
|7
|6
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0