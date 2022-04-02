Alanyaspor’un Konuğu Rizespor

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın küme düşmeme mücadelesi veren Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan kritik mücadelenin çalışmalarına devam eden turuncu yeşilli ekip, çalışmalarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. İtalyan teknik adam Farioli gözetiminde yapılan idmanda pas ve taktik çalışmasının ardından taktik çift kale maç yapıldı. Alanyaspor, Rizespor maçının son çalışmasını bugün tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirecek ve kampa girerek yarınki maç saatini bekleyecek.

EDUARDO VE ERENCAN YOK

Zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu korumak isteyen Alanyaspor, Çaykur Rizespor engelini taraftarlarının da desteği ile aşmak istiyor. Kritik mücadele öncesi Alanyaspor'da 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Wilson Eduardo ve Erencan Yardımcı, karşılaşmada forma giyemeyecekler. Turuncu yeşilli ekipte Emre Akbaba ve Efkan Bekiroğlu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Emre ve Efkan Rize maçında kart görmeleri halinde, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. Konuk ekip Rize'de ise Dabo ve Aminu sarı kart sınırında, Baiano da kırmızı kart cezasından dolayı forma giymeyecek.