Alanyaspor’un Gençleri Milli Takımda

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de Antalya Side Star Resort Hotel'de toplanacak. Kadroya Aytemiz Alanyaspor'dan Ahmet Gülay, Çağan Kayra Erciyas ve İsmail Zehir de davet edildi. Alanyaspor Kulübü, sosyal medyadan bir paylaşımla genç yeteneklerine başarı diledi.