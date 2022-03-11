Flaş HaberBaşkan Yiğit, Aday Değilim
Alanyaspor’un Gençleri Milli Takımda
U19 Milli Takımımızın 23-29 Mart 2022 tarihleri arasında Macaristan'da katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu açıklandı.
SPOR 11.03.2022, 08:56 11.03.2022, 09:00 Zeynep Oktay
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18.00'de Antalya Side Star Resort Hotel'de toplanacak. Kadroya Aytemiz Alanyaspor'dan Ahmet Gülay, Çağan Kayra Erciyas ve İsmail Zehir de davet edildi. Alanyaspor Kulübü, sosyal medyadan bir paylaşımla genç yeteneklerine başarı diledi.
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