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Alanyaspor’dan deplasmanda muhteşem galibiyet

Alanyaspor, bu akşam saat 19.00’da başlayan ve Halil Umut Meler’in yönettiği karşılaşmada rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yendi.

SPOR 25.10.2021, 01:01 25.10.2021, 01:11 Meliha Yılmaz
Alanyaspor’dan deplasmanda muhteşem galibiyet

Karşılaşmada ilk golü 75. dakikada Emre Akbaba atarken, Fenerbahçe’nin golü 80. dakikada Serdar Dursun’dan geldi. Alanyaspor’u zafere taşıyan gol ise 90+3’te Efkan Bekiroğlu’dan geldi. Bu skorla Alanyaspor’un yeni Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu. Alanyaspor’un, Galatasaray’ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz yönetiminde, Galatasaray’ın eski oyuncusu Emre Akbaba’nın golüyle Fenerbahçe’yi yenmesi ise twitter’da bir anda trend topic oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Zirve yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler bu sonuçla 3. sırada kalırken lider Trabzonspor’la arasındaki puan farkı 5’e yükseldi. Zirveyle puan farkını korumak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Kadıköy’de istediğini alamadı. Karşılaşma 2-1’lik Alanya galibiyetiyle sona ererken, sarı-lacivertliler lider Trabzonspor’un 5 puan gerisinde kaldı.

SERDAR DURSUN’UN GOLÜ FENERBAHÇE’YE YETMEDİ

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. 75. dakikada Alanyaspor kaleyi bulan ilk şutunda Emre Akbaba’yla golü buldu. Bu gole hemen 5 dakika sonra yanıt veren sarı-lacivertliler Serdar Dursun’la skora denge getirdi. 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu’yla Alanyaspor mücadelede öne geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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