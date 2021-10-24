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Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Aytemiz Alanyaspor'da Chidozie Awaziem forma giyemeyecek.

SPOR 24.10.2021, 11:32 24.10.2021, 11:34 Meliha Yılmaz
Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!

Aytemiz Alanyaspor'da Chidozie Awaziem şoku yaşanıyor. Turuncu yeşilli ekipte dün yapılan antrenmanda arka adalesinde yırtık tespit edilen başarılı savunmacının, kritik Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, haftaya oynanacak olan Göztepe maçında oynayıp oynamayacağının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi. Turuncu yeşilli ekipte ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından olan Awaziem, yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Boavista'dan kiralandı. Başarılı stoper 6 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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