Alanyaspor’a Yeni Stadyum Sponsoru

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son birkaç yıldır Bahçeşehir Koleji adını taşıyan Alanya Oba Stadyumu'nda isim değişikliğine gittiklerini belirterek, "Öncelikle Enver Yücel beye ve oğlu Hüseyin beye çok teşekkür ediyoruz. İsim sponsorluğunu bugün itibariyle Kırbıyık Holding olarak değiştiriyoruz. Anlaşmamızı yapıyoruz. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ağabeyim ve oğlu Metin beye çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze destek vererek sponsor oldular. Bundan sonra stadyumumuzun adı Kırbıyık Holding olarak anılacak. Hem Corendon Alanyaspor'umuza hem de Kırbıyık Holding'e hayırlı olsun. Şahin ağabeyime Alanyaspor'umuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ise, "Alanya bizim firmamızın ve ticari hayatımızın geliştiği çok önemli bir yer. Alanya'mıza destek olabilmek benim için ve firmamız için büyük bir gururdur. Alanyaspor için bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.