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Alanyaspor Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı!
Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
SPOR 28.06.2022, 23:36 Zeynep Oktay
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bu akşam yapılan antrenmanla başladı. Bugün gurbetçi yıldız Mert Yusuf Torlak'a 5 yıllık imza attıran Alanyaspor, yeni sezon çalışmalarına da start verdi. İtalyan teknik adam Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Turuncu yeşilliler daha sonra pas çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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