Alanyaspor'un Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Kayserispor maçına Atilla Karaoğlan'ı atarken, 20 Nisan Çarşamba akşam saat 20.30'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçına ise Atilla Şansalan'ı atadı. Bu sezon Süper Lig'de 16, TFF 1. Lig'de 1 ve Türkiye Kupası'nda 3 maç yöneten Şansalan, Alanyaspor'un bugüne kadar 8 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kritik yarı final maçında Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ile Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Adem Cinek olacak.