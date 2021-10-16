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Alanyaspor'un sporcularına 2 madalya
Gençler Açık Eskrim Turnuvası'nda genç bayanlar epe kategorisinde mücadele eden Alanyaspor'un sporcularından Damlanur Sönmüş 2'nci, Yağmur Sönmüş ise 3'üncü oldu.
SPOR 16.10.2021, 20:25 YEDİ GÜN HABER-2-
Konya'da düzenlenen Gençler Açık Eskrim Turnuvası'nda genç bayanlar epe kategorisinde mücadele eden Alanyaspor'un sporcularından Damlanur Sönmüş 2'nci, Yağmur Sönmüş ise 3'üncü oldu. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" denildi.
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