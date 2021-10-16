Alanyaspor'un sporcularına 2 madalya

Konya'da düzenlenen Gençler Açık Eskrim Turnuvası'nda genç bayanlar epe kategorisinde mücadele eden Alanyaspor'un sporcularından Damlanur Sönmüş 2'nci, Yağmur Sönmüş ise 3'üncü oldu. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" denildi.