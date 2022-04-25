Alanyaspor'un Rakibi Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası, bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş - Kasımpaşa maçları ile tamamlanacak. Ligde 52 puanla 6. basamakta bulunan Alanyaspor, 42 puanla 13. sırada bulunan Sivasspor ile aynı hafta içinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında geçtiğimiz çarşamba akşamı rakibine uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan turuncu yeşilli ekip, lig maçında Yiğidolar'a şans tanımak istemiyor. Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Alanyaspor'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalısı Yatabare ve sakatlıkları devam eden Kayode ile James, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında bugün oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Alanyaspor sahadan 3 kez galip ayrılırken, Sivasspor da 3 kez galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 11 golü rakip filelere bırakırken, Yiğidolar ise 8 kez gol sevinci yaşadı.