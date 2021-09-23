Alanyaspor'un konuğu Kasımpaşa

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, hafta içi mesaisinde bugün akşam İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile başlayacak olan turuncu yeşilli ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde önce Giresunspor'u, ardından ise Galatasaray'ı deplasmanda devirmeyi başaran Alanyaspor, Kasımpaşa engelini de aşarak taraftarlarını mutlu etme peşinde olacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ağrıları olan Milunovic ve sakatlıktan döndüğü için antrenman eksiği olan Leroy Fer'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Kevin Varga, Nabil Dirar, Nicolai Jorgensen, Florent Hadergjonaj ve Mortadha Ben Ouanes'in sakatlıklarından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giymeyecekleri belirtildi.