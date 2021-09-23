Alanyaspor'un konuğu Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, hafta içi mesaisinde bugün akşam İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleye mutlak galibiyet parolası ile başlayacak olan turuncu yeşilli ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde önce Giresunspor'u, ardından ise Galatasaray'ı deplasmanda devirmeyi başaran Alanyaspor, Kasımpaşa engelini de aşarak taraftarlarını mutlu etme peşinde olacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ağrıları olan Milunovic ve sakatlıktan döndüğü için antrenman eksiği olan Leroy Fer'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Kevin Varga, Nabil Dirar, Nicolai Jorgensen, Florent Hadergjonaj ve Mortadha Ben Ouanes'in sakatlıklarından dolayı Alanyaspor'a karşı forma giymeyecekleri belirtildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0