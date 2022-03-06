Alanyaspor'un Kayseri seferi
Süper Lig'in flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan kritik mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, bu akşam oynanacak olan 3 maçla sona erecek. Ligdeki 43 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da, bugün deplasmanda 38 puanlı Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını Alanya'da tamamlayarak dün Kayseri'ye giden turuncu yeşilli ekipte sakatlıkları süren Eduardo, Fatih Aksoy ve sarı kart cezalısı Noavis, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı devam eden Mensah kadroda yer almayacak.
SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile Süper Lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 müsabakada Alanyaspor 7 kez galip gelirken, Kayserispor ise 2 kez kazandı. İki maçta ise eşitlik bozulmadı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda rakip filelere 27 gol bırakırken, kalesinde de 12 gol gördü. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı 6-3 kazanan Aytemiz Alanyaspor, bugün oynanacak olan müsabakada 9 maçtır evinde yenilmeyen Kayserispor'u mağlup etmeye çalışacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Fenerbahçe
|28
|47
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|26
|18