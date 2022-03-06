Alanyaspor'un Kayseri seferi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, bu akşam oynanacak olan 3 maçla sona erecek. Ligdeki 43 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor da, bugün deplasmanda 38 puanlı Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelenin hazırlıklarını Alanya'da tamamlayarak dün Kayseri'ye giden turuncu yeşilli ekipte sakatlıkları süren Eduardo, Fatih Aksoy ve sarı kart cezalısı Noavis, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı devam eden Mensah kadroda yer almayacak.

SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile Süper Lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 müsabakada Alanyaspor 7 kez galip gelirken, Kayserispor ise 2 kez kazandı. İki maçta ise eşitlik bozulmadı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda rakip filelere 27 gol bırakırken, kalesinde de 12 gol gördü. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı 6-3 kazanan Aytemiz Alanyaspor, bugün oynanacak olan müsabakada 9 maçtır evinde yenilmeyen Kayserispor'u mağlup etmeye çalışacak.