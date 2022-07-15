Alanyaspor'un İlk Maçı İptal

Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un ilk hazırlık maçı iptal oldu. 12 günlük kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı açıklanan turuncu yeşilli ekibin, bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yapacağı ilk hazırlık maçı iptal edildi. Başkent ekibinin Erciyes'te kampını yarıda kesip Ankara'ya döndüğü ve genel kurula gitmek için hazırlık yapıldığı belirtildi. Alanyasporlu futbolcuların da hazırlık maçının iptal edilmesinden dolayı çift idman yaparak günü tamamlayacakları öğrenildi. Turuncu yeşilli ekibin dün sabah ve akşam yapılan antrenmanlarında ise Farioli fırtınası esti. İtalyan çalıştırıcı, akşam idmanında yapılan taktik çift kale maçta oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Alanyaspor, kamp çalışmalarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.