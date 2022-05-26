Alanyaspor UEFA Kulüp Lisansı Aldı
Aytemiz Alanyaspor’umuz, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelenerek 2022-2023 sezonu için UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.
SPOR 26.05.2022, 13:22 Zeynep Oktay
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada,“Sunulan dosyaların ve uzman raporlarının incelenmesi sonucunda; lisans başvurusunda bulunan kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri tam ve gerekli şekilde karşıladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan lisans adayı kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.
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