Alanyaspor Trabzonspor ile berabere kaldı

Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor , 7. hafta maçında formda ekip Alanyaspor 'u ağırladı. Şampiyonluğun önemli adaylarından olan Bordo-Mavililer çıktığı liderlik maçında Akdeniz ekibini mağlup edemedi. Fırtına, Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor karşısında 36'da Diedhiou'nun golüyle 1-0 geriye düştü. 42'de Cornelius'un golüyle beraberliği bulan Karadeniz temsilcisinde 75'te Hüseyin Türkmen kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son 15 dakikadan da gol sesi çıkmayınca Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı, Alanya ise Bülent Korkmaz'la birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçlarla Trabzonspor puanını 15'e, Alanyaspor da 13'e yükseltti.