Alanyaspor Store'un İkinci Şubesi Mahmutlar'da Açıldı

Alanya'nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar'da, Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Alanyaspor Store'un şubesi bugün hizmete açıldı. Menderes Bulvarı'nda yer alan ve haftanın 7 günü açık olan yeni mağazada, turuncu yeşilli takımın ürünlerinin satışına başlandı. Aytemiz Alanyaspor Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural, Alanyaspor'un ikinci ürün satış mağazasının hizmete girdiğini belirterek, "Alanya'mızın en yoğun mahallelerinden olan Mahmutlar'a açtığımız yeni şubemiz başta taraftarlarımıza hayırlı olsun. Mağazalarımızda ve internet sitemizden online olarak verdiğimiz satış hizmetini, ürün yelpazemizi de genişleterek sürdürmeyi amaçlıyoruz. Mahmutlar şubemizin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.