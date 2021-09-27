Alanyaspor seriye devam etmek istiyor!

Alanyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak. Medical Park Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek ve maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak. Ligin son haftalarında Bülent Korkmaz ile yükselişe geçen Alanyaspor, Trabzon engelini de aşarak yükselişini sürdürmek istiyor. Bordo mavili ekip ise Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

ÜSTÜNLÜK ALANYASPOR’DA

Trabzonspor ile Alanyaspor, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.