Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Biletler, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig Ofis Gişeleri, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Passolig Ofisi, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından yapılacağı ve maç günü Passolig kartı basımı ve kombine satışı yapılmayacağı bildirildi. Bilet satışlarında HES kodu kontrolü yapılıp tüm seyircilerin maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzenine uymaları gerektiğini hatırlatıldı. Alanyaspor’dan yapılan açıklamanın devamında “TC Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan 2 doz aşı olmak, son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren ya da Covid-19 geçirmiş ve aşı olmamış kişiler, TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon sürelerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir. -TC Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Covid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir” ifadeleri yer aldı. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Kuzey VIP 200 TL Maraton 50 TL Kale Arkaları 25 TL