Alanyaspor maçına genç hakem

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan kritik mücadeleye ise genç hakem Mert Güzenge atandı. Bu sezon Süper Lig'de 2, TFF 1. Lig'de 1 maç yöneten Güzenge, Alanyaspor'un bugüne kadar 2 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlardan Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 7-1 mağlup ederken, Süper Lig'de bu sezonun 3. haftasında Hatayspor'a ise deplasmanda 5-0 kaybetti. Mert Güzenge'nin Konyaspor - Alanyaspor maçında yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.