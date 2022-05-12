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Alanyaspor Kupaya Veda Etti
Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kupaya veda etti.
SPOR 12.05.2022, 09:00 Zeynep Oktay
Maçın ardından Alanyasporlu futbolcular üzüntü yaşadı. 12 Mayıs 2022 Perşembe 00:18 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Maçtan Sivasspor 1-1 beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Kupada saf dışı kalan Alanyaspor’da maç sonu büyük üzüntü yaşandı. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi.
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