Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı koşu ve beşe iki top kapma çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmanı dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.