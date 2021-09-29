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Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
SPOR 29.09.2021, 21:32 YEDİ GÜN HABER-2-
Aytemiz Alanyaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular antrenmanı koşu ve beşe iki top kapma çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmanı dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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|7
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|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
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|7
|13
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|7
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|7
|11
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|O
|P
|1. Ümraniye
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|7
|15
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|10
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|9
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|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
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|6
|6
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|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
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|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0