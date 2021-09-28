Alanyaspor Klassika-M öğrencileriyle buluştu

Etkinliğe, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Enver Vural, Genel Sekreter Mevlüt Görücü, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Klassika-M Alanya Rus Okulu'nun kurucusu olan Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Kadıoğlu, Teknik Direktör Bülent Uygun, futbolcular Efecan Karaca, Juanfran, Umut Güneş, Davidson, Furkan Bayır ve İsmail Zehir katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kadıoğlu kardeşlerin eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz ve teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Okul projemize pandemi sürecinde ara vermiştik. Bu sayede tekrar başladık. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim." dedi.