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Alanyaspor - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan Alanyaspor - Kayserispor maçına Ümit Öztürk'ü atadı.

SPOR 14.10.2021, 20:28 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanyaspor - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek olan hakemleri bugün açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacağı kritik mücadeleye ise Ümit Öztürk'ü atadı. Bu sezon Süper Lig'de 3 maç yöneten Öztürk, turuncu yeşilli ekibin de bugüne kadar 14 maçında düdük çaldı. Alanyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Zorlu maçta Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını da Osman Gökhan Bilir ile Kamil Çetin yapacak. Karşılaşamanın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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