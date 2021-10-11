Alanyaspor Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın gelişiyle birlikte beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan turuncu-yeşilliler, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli arada yoğun bir idman programı uygulayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, dünkü idmanda takımına Kayserispor maçının taktik provasını uygulattı. Zimbitlik sahasında ki idmana genç takım oyuncuları da katıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular idmana katılmadı.

SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU

Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor Süper Lig'de pazartesi günü oynayacakları maçla birlikte 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 10 mücadelede turuncu-yeşilliler 6, sarı-kırmızılılar ise 2 kez galibiyet elde etti. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 10 maçta Alanyaspor 21 kez, Kayserispor ise 9 kez fileleri havalandırdı. Kayserispor iki galibiyetin ikisini de 2017 yılında elde etti. Kayserispor, 2017 yılından bu yana oynanan 7 karşılaşmada Alanyaspor'un bileğini bükemedi.