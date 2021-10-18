Alanyaspor Kayseri'yi farklı yendi

Süper Lig 'in 9. haftasında Alanyaspor , Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği 90 dakikada tam 9 gol çıktı. Henüz 9. dakikada Onur Bulut ile öne geçen Kayserispor'a ev sahibi, 14. dakikada Efecan Karaca ile yanıt verdi. 1 dakika sonra Mario Gavranovic ile yeniden öne geçen Kayseri temsilcisi, üstünlüğünü koruyamadı.

22. dakikada Majid Hosseini'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Akdeniz ekibi, 45. dakikada Davidson'un golüyle ilk kez öne geçti. İkinci yarı oyun hakimiyetini tamamen eline alan Alanyaspor, 55. dakikada Umut Güneş ile farkı 2'ye çıkardı.

Gol yağmuruna devam eden Akdeniz ekibi, 77. dakikada Famara Diedhiou ile iyice rahatlarken, 79. dakikada sahneye çıkan Davidson, kendisinin 2., takımının ise 6. golünü attı. 88. dakikada ise Kayserispor'da Mustafa Pektemek skoru belirledi. Nefes kesen maç, Alanyaspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6. maçı da kaybetmeyen Alanyaspor, 17 puanla 7. sıraya yerleşti.

22 Eylül'de Galatasaray 'ı 3-0 devirdiği maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanamayan Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise 11 puanla 11. sırada kaldı.